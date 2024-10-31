İran Dışişleri Bakanı, Cezayir'in Filistin ve Lübnan halkına desteğinden dolayı teşekkür etti

Seyyid Abbas Irakçi , bugün Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bölgesel gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, bölgedeki tehlikeli durumun ciddiyeti ve Siyonist rejimin Gazze'de soykırımı durdurmak ve Lübnan'a yönelik saldırısını sona erdirmek için acil ve etkili çabaların gerekliliği konusunda hemfikir olurken ayrıca, İslam ülkelerinin uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini ve özellikle yaklaşmakta olan Arap ve İslam ülkeleri zirvesi çerçevesinde işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

Irakçi, bu görüşmede Cezayir’in Filistin ve Lübnan halkına yönelik destekleyici tutumu, İsrail'in son saldırılarını kınaması ve Güvenlik Konseyi toplantısının yapılması konusundaki İran talebine verdiği destek için bir kez daha teşekkür etti.