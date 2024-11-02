Kevser ve Hüdhüd uyduları uzaya fırlatılacak

Bir süre önce İran Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından tanıtılan Kevser gözlem uydusu ve Hüdhüd uydusu, 5 Kasım'da Soyuz roketiyle fırlatılacak.

Kevser uydusu, NIR ve RGB spektrumlarında kameralara sahip ve 3,45 metre çözünürlüğüyle 1400 yılına (2021-2022) kadar İran’ın en gelişmiş uydusu olarak tanımlanıyor.

Hüdhüd ise küp uydu standardında olup, dar bant uluslararası nesnelerin interneti (IoT) hizmeti sağlamak için özel bir platform oluşturma görevini üstleniyor.

Önümüzdeki üç gün içinde gerçekleşmesi planlanan bu fırlatma, İran’ın uzay sanayisinde özel sektörün ürettiği ilk uydunun fırlatılması olacak ve ülkenin uzay endüstrisinde ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.