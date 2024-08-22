22 Ağu 2024 12:07
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News ID: 85575913
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14 uydu fırlatılma sırasında / 30 uydu da yapım aşamasında

22 Ağu 2024 12:07
News ID: 85575913
14 uydu fırlatılma sırasında / 30 uydu da yapım aşamasında

Tahran, İRNA - İran Uzay Ajansı Başkanı, şu anda 14 uydunun fırlatılmayı beklediğini ve 30 uydunun yapım aşamasında olduğunu belirtti. Bu uydulardan 20'si özel sektör tarafından üretilecek.

 Hasan Salariye bugün  sabah saatlerinde Seyed Sattar Haşemi'nin de katıldığı bir toplantıda, bu bakanlığın 14. Hükümet İletişim Bakanı'na sunduğu faaliyet raporunda açıklamalarda bulundu. Salariye, 13. Hükümet döneminde 12 uydu fırlatıldığını ve bunun, önceki 12 yılla eşdeğer olduğunu belirtti. Ayrıca, 13. Hükümetin üç yılında 8 başarılı uydu yerleştirmesi gerçekleştirildiğini ve bunun da önceki üç hükümete eşit olduğunu ifade etti.

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