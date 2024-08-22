14 uydu fırlatılma sırasında / 30 uydu da yapım aşamasında

Hasan Salariye bugün sabah saatlerinde Seyed Sattar Haşemi'nin de katıldığı bir toplantıda, bu bakanlığın 14. Hükümet İletişim Bakanı'na sunduğu faaliyet raporunda açıklamalarda bulundu. Salariye, 13. Hükümet döneminde 12 uydu fırlatıldığını ve bunun, önceki 12 yılla eşdeğer olduğunu belirtti. Ayrıca, 13. Hükümetin üç yılında 8 başarılı uydu yerleştirmesi gerçekleştirildiğini ve bunun da önceki üç hükümete eşit olduğunu ifade etti.