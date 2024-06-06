Üç yılda 12 uydu başarıyla fırlatıldı

13. hükümetin ilk günlerinde 11 yıl aradan sonra Yüksek Uzay Konseyi oluşturuldu. Yüksek Kurulun ilk oturumunda ülkenin 10 yıllık uzay belgesi onaylanarak hazırlanmaya başlandı.

13'üncü hükümetin başlangıcından bu yana, son on yılda ve önceki hükümetlerde gerçekleştirilen fırlatmalara eşdeğer 12 başarılı uydu fırlatması gerçekleştirildi.

Bu başarılardan biri de 750 km'lik bir fırlatmayı başarmaktır. Süreyya uydusu, Kaim 100 uydu taşıyıcısı ile fırlatıldı ve 750 kilometrelik yörüngeye yerleştirilerek yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Şehit Süleymani sisteminin inşası da atılan bir diğer adımdı. Bu sistem özel sektörün uzay sanayine girişi için inşa edilecek. Bilgi tabanlı şirketleriyle en büyük sözleşme Şehit Süleymani sisteminin inşasında imzalandı.

Bir sonraki adım, İran ve komşu ülkeler için uydu fırlatma yeteneğini büyük ölçüde artırabilecek ve mümkün olduğu kadar ileri gidebilecek abahar uzay üssünün tasarımı ve inşasıydı.

Ortadoğu'nun en büyük uzay üssünün inşaatına 13'üncü hükümet döneminde başlandı ve yüzde 50'nin üzerinde ilerleme sağlandı.

3 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen uzay teknolojisi günü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, bu projenin inşaat aşamalarının hızlandırılmasına vurgu yaparak şunları söyledi: "Devrim Lideri'nin vurgu yaptığı ve hükümete zorunlu kıldığı alanlardan biri de alanın özel sektöre verilmesidir. Halkın ve özel sektörün katılımıyla yapılan çalışmaların mutlaka etkili olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu alandaki ilerleme özel sektörün aktif katılımını gerektirmektedir."

Hayyam uydusunun fırlatılmasıyla elde edilen bir metre doğrulukta uydu görüntülerinin elde edilmesiyle biyouzay yeniden canlandı. "Mehda" uydusunun diğer 2 uyduyla birlikte minimum 450 rakım ve yer yüzeyinden 1100 km uzaklıkta eliptik bir yörüngeye başarılı bir şekilde fırlatılması, yerli bir uydunun dünyanın en yüksek irtifasına seyahat etmesini sağladı.