Gazze savaşı ortasında Fas ile Siyonist rejim arasında 1 milyar dolarlık anlaşma

Frans 24'de yer alan habere göre, Siyonist rejim medyası Fas'ın Tel Aviv'den bir casus uydu satın almayı planladığını bildirdi. Bu rapora göre, Siyonist İstihbarat ve Uzay Endüstrileri şirketi IAI, önümüzdeki beş yıl içinde "Ofek-13" casus uydusunu Fas'a teslim edecek ve bu uydu Airbus ve Thales'in iki uydusunun yerini alacak.

Siyonist rejim medyası, bu anlaşmanın 7 Ekim operasyonunun başlamasından önce yapıldığını ve şimdi sözleşmenin imzalandığını bildirdi.

Siyonist rejim ve Fas, 2021 yılında istihbarat ve askeri sanayi ve lojistik alanlarında işbirliğini kapsayan bir savunma anlaşması imzalamışlardı. Ayrıca, Siyonist rejimin havacılık şirketi daha önce Fas'a yarım milyon dolar değerinde Barak 8 savunma sistemi satmıştı.