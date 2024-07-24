İran Uzay Kurumu’ndan ülkenin uzay çalışmalarına ilişkin açıklama

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye ülkenin uzay çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, ''Bu yılın sonuna kadar 6 ila 8 uydu uzaya fırlatılacak.’’ dedi.

Salariye, özel sektörün ürettiği “Kevser”, “Zafer-2” ve “Tulu-3” uydularının bu sene yerli ve yabancı roketle uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Şehit Süleymani adlı uzay ağı projesi hakkında Salariye, ''Şehit Süleymani projesinin tasarımları tamamlandı ve bu yıl bir testi yapılacak ve önümüzdeki yıl fırlatmayı umuyoruz.’’ açıklamasını yaptı.

Pars 1 uydusu projesinin bu yıl tamamlanacağını belirten Uzay Kurumu Başkanı, “Pars 2, Nahid 3 ve Pars 3 uydusunu da bu sene fırlatmayı planlıyoruz.’’ diye konuştu.