24 Tem 2024 16:21
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News ID: 85548106
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İran Uzay Kurumu’ndan ülkenin uzay çalışmalarına ilişkin açıklama

24 Tem 2024 16:21
News ID: 85548106
İran Uzay Kurumu’ndan ülkenin uzay çalışmalarına ilişkin açıklama

Tahran, İRNA- İran Uzay Kurumu uzay çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar 6 ila 8 uydu uzaya fırlatılacağını duyurdu.

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye ülkenin uzay çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, ''Bu yılın sonuna kadar 6 ila 8 uydu uzaya fırlatılacak.’’ dedi.

Salariye, özel sektörün ürettiği “Kevser”, “Zafer-2” ve “Tulu-3” uydularının bu sene yerli ve yabancı roketle uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Şehit Süleymani adlı uzay ağı projesi hakkında Salariye, ''Şehit Süleymani projesinin tasarımları tamamlandı ve bu yıl bir testi yapılacak ve önümüzdeki yıl fırlatmayı umuyoruz.’’ açıklamasını yaptı.

Pars 1 uydusu projesinin bu yıl tamamlanacağını belirten Uzay Kurumu Başkanı, “Pars 2, Nahid 3 ve Pars 3 uydusunu da bu sene fırlatmayı planlıyoruz.’’ diye konuştu.

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