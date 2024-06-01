1 Haz 2024 09:52
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News ID: 85495738
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Avrupa Birliği'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun devamı; Aştiyani'ye yaptırım

1 Haz 2024 09:52
News ID: 85495738
Avrupa Birliği'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun devamı; Aştiyani'ye yaptırım

Tahran, İRNA - İran'ın Ukrayna savaşında Rusya ile silah işbirliği yaptığı ve bölgedeki direniş gruplarına silah desteği sağladığı yönündeki iddialarını yineleyen Avrupa Birliği, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani'yi yaptırım listesine aldı.

Avrupa Birliği  yaptığı açıklamada, toplamda 6 kişi ve 3 kurumu, insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'ya nakledilmesinde rol oynadıkları, Ortadoğu ve Kızıldeniz bölgesinde barış ve güvenliği baltalayan veya İran'ın insansız hava aracı programına katılım nedeniyle silahlı grup ve kurumlara insansız hava aracı veya füzelerin devredilmesine onay verdikleri bahanesiyle yaptırım listesine aldı.

Bu açıklamaya göre Hatem-ül Enbiya karargahı, İslam Devrim Muhafızları Donanması ve Behrad Kavan Elektronik Şirketi, AB yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada "Avrupa Konseyi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-QF) Komutanı ve İran Havacılık ve Uzay Sanayi Örgütü başkanı Muhammed Rıza Aştiani'ye yaptırım kararı aldı." denildi.

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yaptırım uygulanan kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve Avrupa Birliği şirketlerinin ve vatandaşlarının bu kişilerle mali işlem yapması ve yaptırıma tabi gerçek kişilerin AB üye ülkelere seyahat hakkı bulunmamakla beraber  bu ülkelere giriş veya transit geçişleri de yasaklandı.

Avrupa Birliği'nin dış politika yetkilisi  Josep Burrell, geçen ay AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Gerçek Vaat operasyonu sonrasında, İran'a yaptırım uygulama yönündeki başarısız politikalarını yoğunlaştırmaya yönelik siyasi anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Şehit Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapmış ve açıklamasında "Sırf İran İsrail rejiminin küstah saldırganlığına karşı kendini savunma hakkını kullandığı için Avrupa Birliği'nin İran'a karşı daha fazla yasa dışı kısıtlamaya karar vermesi talihsiz bir durumdur. AB, suçlu İsrail rejimini yatıştırmak için Washington'un tavsiyesine uymamalı. İsrail rejimi, savaş suçları ve roket saldırılarını bir arada işleyerek ve kıtlığa yol açarak Filistinlilere soykırım uygulamaya devam ederken, AB'nin buna tepkisi boş sözlerden başka bir şey değil. Avrupa Birliği sorumlu davranmalı ve İsrail rejimine yaptırım uygulamalıdır." ifadelerine yer vermişti.

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