Avrupa Birliği'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun devamı; Aştiyani'ye yaptırım

Avrupa Birliği yaptığı açıklamada, toplamda 6 kişi ve 3 kurumu, insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'ya nakledilmesinde rol oynadıkları, Ortadoğu ve Kızıldeniz bölgesinde barış ve güvenliği baltalayan veya İran'ın insansız hava aracı programına katılım nedeniyle silahlı grup ve kurumlara insansız hava aracı veya füzelerin devredilmesine onay verdikleri bahanesiyle yaptırım listesine aldı.

Bu açıklamaya göre Hatem-ül Enbiya karargahı, İslam Devrim Muhafızları Donanması ve Behrad Kavan Elektronik Şirketi, AB yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada "Avrupa Konseyi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-QF) Komutanı ve İran Havacılık ve Uzay Sanayi Örgütü başkanı Muhammed Rıza Aştiani'ye yaptırım kararı aldı." denildi.

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yaptırım uygulanan kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve Avrupa Birliği şirketlerinin ve vatandaşlarının bu kişilerle mali işlem yapması ve yaptırıma tabi gerçek kişilerin AB üye ülkelere seyahat hakkı bulunmamakla beraber bu ülkelere giriş veya transit geçişleri de yasaklandı.

Avrupa Birliği'nin dış politika yetkilisi Josep Burrell, geçen ay AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Gerçek Vaat operasyonu sonrasında, İran'a yaptırım uygulama yönündeki başarısız politikalarını yoğunlaştırmaya yönelik siyasi anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Şehit Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapmış ve açıklamasında "Sırf İran İsrail rejiminin küstah saldırganlığına karşı kendini savunma hakkını kullandığı için Avrupa Birliği'nin İran'a karşı daha fazla yasa dışı kısıtlamaya karar vermesi talihsiz bir durumdur. AB, suçlu İsrail rejimini yatıştırmak için Washington'un tavsiyesine uymamalı. İsrail rejimi, savaş suçları ve roket saldırılarını bir arada işleyerek ve kıtlığa yol açarak Filistinlilere soykırım uygulamaya devam ederken, AB'nin buna tepkisi boş sözlerden başka bir şey değil. Avrupa Birliği sorumlu davranmalı ve İsrail rejimine yaptırım uygulamalıdır." ifadelerine yer vermişti.