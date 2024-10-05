İran: Keşif uydusu "Kevser" yakında fırlatılacak

Dünya Uzay Haftası'nın açılış töreninde, ülkenin uzay sanayisini tanıtan Hasan Salariye, Kevser keşif uydusu hakkında "Kısa bir süre önce Çemran 1 uydusu başarıyla fırlatıldı ve yörüngeye yerleşti. Görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Yakın gelecekte, uyduların yörünge yüksekliğini artırmak amacıyla Samam yörünge transfer bloğunu fırlatacağız. Üç keşif uydusu olan Kevser, Tulu 3 ve Zafer 2'yi fırlatarak birlikte bir uydu ağı oluşturacağız." dedi.

Salariye, ülkenin uzay sanayisinin gelecekteki planlarını açıklayarak, "Önümüzdeki yıl özel sektörle işbirliği içinde IOT (nesnelerin interneti) uydu ağının test fırlatmalarını planlıyoruz. Bu uydu ağı, yer altyapısının bilgi alımı için yeterli olmadığı alanlarda uydu üzerinden veri toplama imkanı sağlayacak. Bu sistem, en kısa sürede bilgi alınmasını sağlayarak kriz anlarında karar verme hızını artırabilir." ifadelerini kullandı.