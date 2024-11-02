Lübnan’da şehit sayısı 2.897’ye yükseldi

Yasin, son 24 saat içinde Siyonist rejimin Lübnan’ın farklı bölgelerine 120 kez saldırdığını, bunlardan 61'inin Nebatiye, 41'inin güney, 12'sinin Beyrut ve 6'sının Baalbek'e yönelik olduğunu ve böylelikle Siyonist rejimin Lübnan’a toplam saldırı sayısının 11.767’ye ulaştığını kaydetti.

Yasin, son 24 saatte 30 vatandaşın daha şehit olduğunu ve 183 kişinin yaralandığını ifade ederek, toplam şehit sayısının 2.897’ye, yaralı sayısının ise 13.150’ye çıktığını belirtti.

Yasin ayrıca, şu ana kadar 1.132 geçici barınma merkezi kurulduğunu ve bu merkezlerden 945’inin kapasitesinin dolduğunu açıkladı.

Açıklamasında, 43.802 aileden oluşan 188.298 kişinin geçici barınma merkezlerinde barındırıldığını, ancak gerçek sayısının bu rakamdan çok daha fazla olduğunu belirtti.