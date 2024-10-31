31 Eki 2024 18:29
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'ndan Şeyh Naim Kasım' a: Kudüs'ün özgürlüğüne kadar yanınızda olacağız

31 Eki 2024 18:29
News ID: 85645609
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'ndan Şeyh Naim Kasım' a: Kudüs'ün özgürlüğüne kadar yanınızda olacağız

Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı, Hacı Şeyh Naim Kasım'ın Hizbullah Lübnan Genel Sekreterliği görevine seçilmesini tebrik ederek, "Kudüs'ün özgürlüğüne ve Siyonizmin kökünün kazınmasına kadar kahraman Hizbullah’ın yanında olacağız" mesajını iletti.

Perşembe akşamı yayımlanan mesajda, Tümgeneral İsmail Kaani, Şeyh Naim Kasım’a hitaben  "Yüce Allah’a hamdolsun ki, tarihi bir dönemde, mücahid, tecrübeli, parlak geçmişe sahip ve Şiiler ile direnişin onurlu savaşçıları arasında sevilen bir şahsiyet olarak, kahraman Hizbullah'ın Genel Sekreterliği gibi ağır ve değerli bir görevi üstlendiniz." dedi. 

Mesajının bir bölümünde, “İnşallah, şehitlerin aydınlık ve cihad dolu yolu, sizin yönetim ve liderliğinizle daha büyük bir hız ve kararlılıkla devam edecektir,” ifadelerine yer veren General Kaani, "Kudüs Gücü'ndeki kardeşleriniz, Siyonizmin kökünü kazıyıp Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması sürecinde sizin ve kahraman Hizbullah'ın yanında olacaktır," dedi.

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