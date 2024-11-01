Hizbullah Hareketi'nin açıklamalarına göre, bu yılın Ekim ayında, Lübnan'ın güneyindeki kara savaşında Siyonist rejime ait 40'tan fazla Merkava tankı imha edildi.
Hareket, bu dönemde ayrıca 50 İsrail rejiminin tankını ve askeri aracını imha ettiklerini, 3'ü Hermes 450 ve 2'si Hermes 900 olmak üzere 5 İHA'yı da düşürdüklerini kaydetti.
Lübnan İslami Direniş Operasyonları Odası, bu istatistiklerin, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist rejim üsleri ile şehir ve yerleşkelere yönelik saldırılardaki düşmanın kayıplarını içermediğini vurguladı.
Hizbullah: Lübnan'da işgalci rejimin 95 askeri öldürüldü
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyine yönelik askeri saldırısının başlangıcından bu yana, bu rejime bağlı 95 askerin öldürüldüğünü, 900 askerin de yaralandığını duyurarak bu kişilerin İsrail rejimi askerleri ve subaylarından oluştuğunu vurguladı.
Hizbullah Hareketi'nin açıklamalarına göre, bu yılın Ekim ayında, Lübnan'ın güneyindeki kara savaşında Siyonist rejime ait 40'tan fazla Merkava tankı imha edildi.
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