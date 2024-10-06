11 gün içinde 100'den fazla Lübnanlı çocuk şehit oldu

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Lübnan'daki son durumu ile ilgili olarak, son 11 gün içinde İsrail rejiminin 100'den fazla Lübnanlı çocuğu şehit ettiğini açıkladı.

Bu uluslararası kuruluş, son 6 hafta içinde 690 Lübnanlı çocuğun, Siyonist rejim saldırıları nedeniyle yaralandığını da vurguladı.

UNICEF, diğer ortaklarıyla birlikte Lübnan'a tıbbi yardımlar ve temel hizmetler sağladığını bildirdi.

Bu uluslararası kuruluş, 23 Eylül'den itibaren İsrail rejiminin, Lübnan'daki askeri operasyonlarını genişlettiğini ve bu operasyonların Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'ın tüm bölgelerine yayıldığını ifade etti.

Siyonist rejim bombardımanlarının yaygın ve şiddetli olduğunu, güney Lübnan'a da kara saldırıları düzenlendiğini belirten UNICEF İsrail rejiminin saldırılarında uluslararası uyarıları ve Birleşmiş Milletler'in kararlarını göz ardı ettiğini de vurguladı.