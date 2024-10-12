Kalibaf: İran, Lübnan savaşında ölü ve yaralılara hava koridoru aracılığıyla yardım etmeye hazır

Muhammed Bakır Kalibaf, bu akşam Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile görüştükten sonra gazetecilere hitaben, Seyyid Hasan Nasrallah ve bazı mazlum Lübnan vatandaşlarının şehadeti medeniyle bu ülke milletine ve hükümetine başsağlığı dilerken "Bugünkü Beyrut ziyaretimde İran milletinin, hükümetinin ve parlamentosunun selamlarını, özellikle İslam Devrimi Lideri'nin Tahran'dan gelen mesajını Lübnan halkına ilettim. Emin olun ki İran İslam Cumhuriyeti bu zor durumda Lübnan halkının, hükümetinin ve direnişin yanında olacaktır." ifadesine vurgu yaptı.