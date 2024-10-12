Muhammed Bakır Kalibaf, bu akşam Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile görüştükten sonra gazetecilere hitaben, Seyyid Hasan Nasrallah ve bazı mazlum Lübnan vatandaşlarının şehadeti medeniyle bu ülke milletine ve hükümetine başsağlığı dilerken "Bugünkü Beyrut ziyaretimde İran milletinin, hükümetinin ve parlamentosunun selamlarını, özellikle İslam Devrimi Lideri'nin Tahran'dan gelen mesajını Lübnan halkına ilettim. Emin olun ki İran İslam Cumhuriyeti bu zor durumda Lübnan halkının, hükümetinin ve direnişin yanında olacaktır." ifadesine vurgu yaptı.
Kalibaf: İran, Lübnan savaşında ölü ve yaralılara hava koridoru aracılığıyla yardım etmeye hazır
12 Eki 2024 17:13
News ID: 85625604
Tahran,İRNA- İran İslami Şura Meclisi Başkanı "İran milleti ve hükümeti, yerinden edilmiş ve savaş mağduru Lübnan halkına yardım etmek için bu ülkenin hükümetinin gözetimi altında bir hava koridorundaki yardım hizmetlerini geniş bir şekilde mümkün olan en kısa sürede devretmeye hazırdır." açıklamasında bulundu.
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