Filistinli mücahit, Siyonist polisleri hedef aldı; 1ölü 5 yaralı

Filistin televizyonu, Siyonist rejim medyasını kaynak göstererek, genç bir Filistinlinin, işgal altındaki Aşdod yakınlarındaki bir sokakta gerçekleştirdiği silahlı saldırıda iki Siyonist polisin yaralandığını bildirdi.

Al Arabiya televizyonu ise saldırının Filistin'in güneyinde Aşdod’da, 4. Cadde üzerinde iki ayrı noktada gerçekleştiğini ve iki Siyonist polisinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Ayrıca El Cezire televizyonu, İsrail Ordusu radyosunu kaynak göstererek, Aşdod yakınlarındaki iki ayrı noktada gerçekleştirilen bu silahlı saldırıda üç Siyonistin yaralandığını ve saldırıyı gerçekleştiren Filistinli gencin şehit edildiğini bildirdi.