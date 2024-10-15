15 Eki 2024 15:02
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News ID: 85628790
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Filistinli mücahit, Siyonist polisleri hedef aldı; 1ölü 5 yaralı

15 Eki 2024 15:02
News ID: 85628790
Filistinli mücahit, Siyonist polisleri hedef aldı; 1ölü 5 yaralı

Tahran, İRNA - Siyonist rejim medyası, işgal altındaki topraklarda gerçekleştirilen bir saldırı ile bir Siyonist polisin öldüğünü ve beş kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin televizyonu, Siyonist rejim medyasını kaynak göstererek, genç bir Filistinlinin, işgal altındaki Aşdod yakınlarındaki bir sokakta gerçekleştirdiği silahlı saldırıda iki Siyonist polisin yaralandığını bildirdi.

Al Arabiya televizyonu ise saldırının Filistin'in güneyinde Aşdod’da, 4. Cadde üzerinde iki ayrı noktada gerçekleştiğini ve iki Siyonist polisinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Ayrıca El Cezire televizyonu, İsrail Ordusu radyosunu kaynak göstererek, Aşdod yakınlarındaki iki ayrı noktada gerçekleştirilen bu silahlı saldırıda üç Siyonistin yaralandığını ve saldırıyı gerçekleştiren Filistinli gencin şehit edildiğini bildirdi.

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