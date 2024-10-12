Gazze savaşında şehit sayısı 42175 kişiye yükseldi

Bakanlık, bu saldırılarda 49 kişinin şehit olduğunu, 219 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bugüne kadar Gazze'ye karşı yürütülen savaşta şehit sayısı 42 bin 175 kişiye, yaralı sayısı ise 98 bin 336 kişiye yükseldi.