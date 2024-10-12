Hizbullah'tan İsrail rejimi ordusunun farklı üslerine füze saldırıları

Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı bildiride, Gazze halkını ve Filistin direnişini desteklemek, Lübnan'ı ve halkını savunmak doğrultusunda yerel saatle 10.00'da Siyonist düşman askerlerinin "Belida" bölgesi çevresinde toplanma noktasına füzeli saldırılar düzenlendi.

Lübnan İslami Direnişi aynı şekilde sabah saat 10.30'da işgal altındaki Tiberya bölgesini füze saldırılarıyla hedef aldı.

Hizbullah Hareketi, bir başka bildirisinde ise saat 12.20'de Siyonist rejim güçlerin "El Mutla" kentinde toplandığı bölgeye büyük bir füze saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı.

Siyonist rejimin Kern Naftali'deki iletişim üssü de bugün öğleden sonra Hizbullah'ın füze saldırılarının hedefindeydi.