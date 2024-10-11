11 Eki 2024 18:03
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Hizbullah’tan Hayfa’daki Siyonist rejimin hava savunma komuta merkezine İHA'lı saldırı

11 Eki 2024 18:03
News ID: 85624600
Hizbullah’tan Hayfa’daki Siyonist rejimin hava savunma komuta merkezine İHA'lı saldırı

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah’ı, bir dizi intihar İHA'sı ile İsrail rejiminin işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan kuzeydeki liman kenti Hayfa’daki hava savunma komuta merkezini hedef aldı.

Hizbullah yaptığı açıklamada, Lübnan İslami Direnişi’nin savaşçılarının, işgal altındaki topraklarda Hayfa’nın kuzeyinde yer alan “Kiryat Eliezer”deki Siyonist rejim hava savunma komuta üssünü bir dizi intihar İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

Ayrıca, Hizbullah, Siyonist düşman askerlerinin “Yiftah” askeri kampında ve çevresinde, Hayfa’nın kuzeyindeki “Zevulun” bölgesinde ve “Kafr Suld” yerleşiminde toplanma alanlarının füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah, Lübnan İslami Direnişi savaşçılarının El-Abad üssünde yer alan teknik ekipmanları güdümlü füzelerle hedef aldığını ve füzelerin doğrudan bu ekipmanlara isabet ettiğini bildirdi.

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