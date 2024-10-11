Hizbullah’tan Hayfa’daki Siyonist rejimin hava savunma komuta merkezine İHA'lı saldırı

Hizbullah yaptığı açıklamada, Lübnan İslami Direnişi’nin savaşçılarının, işgal altındaki topraklarda Hayfa’nın kuzeyinde yer alan “Kiryat Eliezer”deki Siyonist rejim hava savunma komuta üssünü bir dizi intihar İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

Ayrıca, Hizbullah, Siyonist düşman askerlerinin “Yiftah” askeri kampında ve çevresinde, Hayfa’nın kuzeyindeki “Zevulun” bölgesinde ve “Kafr Suld” yerleşiminde toplanma alanlarının füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah, Lübnan İslami Direnişi savaşçılarının El-Abad üssünde yer alan teknik ekipmanları güdümlü füzelerle hedef aldığını ve füzelerin doğrudan bu ekipmanlara isabet ettiğini bildirdi.