Siyonist rejimin Suriye'deki İran Kızılay Hastanesi'ne saldırısı savaş suçudur

Cumartesi günü Kazım Garibabadi sosyal medya hesabında yayınladığı bir mesajında "Siyonist rejimin Suriye'de İran İslam Cumhuriyeti Kızılay'ına ait 56 yataklı sahra hastanesine ve ilaç deposuna saldırıp ateşe vermesi, İnsani hizmetlerin sağlanmasında ciddi bir engel oluşturmasının yanı sıra, savaş suçu sayılıyor." ifadelerine yer verdi.

Garibabadi mesajında ayrıca bu saldırının, dörtlü Cenevre Sözleşmesinde yer alan uluslararası insani hukukun ilke ve kurallarının ve başta tıp merkezleri ve hastaneler olmak üzere sivil yerlere ve merkezlere yönelik her türlü saldırıyı kesinlikle yasaklayan uluslararası insani gelenek kurallarının da bir ihlali olduğunu kaydetti.

İran İslam Cumhuriyeti Kızılayı Derneği, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin aktif ve önde gelen bir üyesi olarak ve insani hedefleri doğrultusunda, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik vahşi saldırıları neticesinde yerinden edilmiş ve etkilenen sivillerin acılarını azaltmak amacıyla, Suriye'nin sınırına 56 yataklı sahra hastanesi kurdu ki maalesef bu hastane, ecza deposuyla birlikte 9 Ekim Çarşamba akşamı Siyonist rejimin saldırılarında tamamen yandı.