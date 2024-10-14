New York Times'dan itiraf; İsrail Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

Bu Amerikan medyasının araştırması, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana giderek yaygınlaşan bir yöntem olarak Filistinli esirlerin İsrail ordusu tarafından Gazze'de Hamas güçlerinin pusu veya patlayıcı tuzak kurduğundan şüphelendiği yerleri keşfetmeye zorlandığını gösteriyor.

New York Times bu haberinde, böyle bir operasyonun uluslararası hukuka ve hatta İsrail rejimi hukukuna göre yasa dışı olduğuna dikkat çekerek "Gazze'deki bu uygulamanın kapsamı ve ölçeği bilinmiyor, ancak araştırmalar bunun Gazze'nin beş şehrinde en az 11 ekip tarafından, çoğunlukla İsrail istihbarat görevlilerinin de katılımıyla kullanıldığını gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Gazete, bu yöntemin kullanımına tanık olan veya bu yönteme katılan yedi İsrail askeriyle röportaj yaparak Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli savaş durumlarında kullanılmasının rutin, normal ve organize hale geldiği sonucuna vardı.