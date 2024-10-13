13 Eki 2024 09:56
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News ID: 85626036
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Hizbullah'ın kurduğu pusuda Siyonist rejim ağır kayıplar verdi

13 Eki 2024 09:56
News ID: 85626036
Hizbullah'ın kurduğu pusuda Siyonist rejim ağır kayıplar verdi

Tahran, İRNA-Lübnan İslami Direniş güçleri, Siyonist rejim askerleri arasında bir bomba patlattıktan sonra onlarla çatışmaya girdi. Bu çatışmada, çok sayıda Siyonist asker öldü ve yaralandı.

Hizbullah, direniş savaşçılarının bugün  sabaha karşı 03:45’te bir grup Siyonist rejim askerinin arasına bomba yerleştirip patlattığını duyurdu.

Direniş güçleri daha sonra, bu düşman askerleriyle Lübnan’ın Ramiye kasabasına sızmayı planlayan grupla çatıştı ve bu çatışmada birçok düşman askeri öldü ve yaralandı.

Hizbullah’ın açıklamasına göre, çatışmalar hala orta menzilli silahlar ve makineli tüfeklerle devam ediyor.

Hizbullah ayrıca, Filistin’in kuzeyindeki Tel Şa'ar üssünde bulunan bir grup düşman askerine topçu saldırısı düzenlediklerini belirten bir açıklama daha yaptı.

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