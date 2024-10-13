Hizbullah'ın kurduğu pusuda Siyonist rejim ağır kayıplar verdi

Hizbullah, direniş savaşçılarının bugün sabaha karşı 03:45’te bir grup Siyonist rejim askerinin arasına bomba yerleştirip patlattığını duyurdu.

Direniş güçleri daha sonra, bu düşman askerleriyle Lübnan’ın Ramiye kasabasına sızmayı planlayan grupla çatıştı ve bu çatışmada birçok düşman askeri öldü ve yaralandı.

Hizbullah’ın açıklamasına göre, çatışmalar hala orta menzilli silahlar ve makineli tüfeklerle devam ediyor.

Hizbullah ayrıca, Filistin’in kuzeyindeki Tel Şa'ar üssünde bulunan bir grup düşman askerine topçu saldırısı düzenlediklerini belirten bir açıklama daha yaptı.