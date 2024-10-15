15 Eki 2024 09:40
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News ID: 85628245
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Sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'ne yapılan bombardımanda Filistinli şehit sayısı 31'e yükseldi

15 Eki 2024 09:40
News ID: 85628245
Sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'ne yapılan bombardımanda Filistinli şehit sayısı 31'e yükseldi

Tahran, İRNA- İsrail rejiminin bugün sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli şehitlerin sayısı 31'e yükseldi.

Daha önce haber kaynakları, İsrail rejiminin hava saldırılarında 6 Filistinlinin şehit olduğunu bildirmişti, ancak Siyonistlerin devam eden saldırıları sonucunda şehit sayısı 31'e çıktı ve onlarca kişi de yaralandı.

El Meyadin haber kanalı, Gazze'nin doğusundaki Han Yunus'ta, "Beni Süheyla" bölgesinde bir evin bombalanması sonucunda 9 Filistinlinin şehit olduğunu ve birçoğunun yaralandığını bildirdi.


İsrail rejiminin savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus'un doğusundaki "El-Fahari" bölgesinde bir başka evi bombalayarak Filistinlilere saldırdı. İlk verilere göre bu saldırıda 6 kişi şehit oldu.

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