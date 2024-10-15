Sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'ne yapılan bombardımanda Filistinli şehit sayısı 31'e yükseldi

Daha önce haber kaynakları, İsrail rejiminin hava saldırılarında 6 Filistinlinin şehit olduğunu bildirmişti, ancak Siyonistlerin devam eden saldırıları sonucunda şehit sayısı 31'e çıktı ve onlarca kişi de yaralandı.

El Meyadin haber kanalı, Gazze'nin doğusundaki Han Yunus'ta, "Beni Süheyla" bölgesinde bir evin bombalanması sonucunda 9 Filistinlinin şehit olduğunu ve birçoğunun yaralandığını bildirdi.



İsrail rejiminin savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus'un doğusundaki "El-Fahari" bölgesinde bir başka evi bombalayarak Filistinlilere saldırdı. İlk verilere göre bu saldırıda 6 kişi şehit oldu.