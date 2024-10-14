14 Eki 2024 15:59
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Ma'ariv: Hizbullah'ın Golani üssüne saldırısı bir trajediydi/İHA'lara karşı bir sistemimiz yok

14 Eki 2024 15:59
News ID: 85627731
Ma'ariv: Hizbullah'ın Golani üssüne saldırısı bir trajediydi/İHA'lara karşı bir sistemimiz yok

Tahran, İRNA Siyonist Ma'ariv gazetesi, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin işgal altındaki topraklarda Hayfa'nın güneyindeki Golani Tugayı üssüne İHA ile saldırısını trajedi ve zor bir olay şeklinde nitelendirerek bu rejimin İHA'lara karşı özel bir sisteminin olmadığını yazdı.

Siyonist Ma'ariv gazetesi bugün, Hizbullah Hareketi'nin Hayfa'nın güneyindeki Golani tugay üssüne düzenlediği insansız hava aracı saldırısının İsrail ordusu için bir trajedi ve zor ve üzücü bir olay olduğunu yazdı.

Bu gazete yazısının devamında "Şu anda İsrail'in (rejimin), Lübnan, Gazze, Suriye, Irak, İran ve Yemen'den İsrail'e (işgal altındaki bölgelere) ateşlenen İHA'lara karşı özel bir savunma sistemi bulunmuyor." ifadesinin altını çizdi.

Pazar akşamı Hizbullah Hareketi, Hayfa'nın güneyindeki Binyamina'da bu rejimin Golani Tugayı'na ait kışlaları kamikaze SİHA saldırılarıyla hedef aldı. Saldırıda 4 Siyonist asker ölürken 110 asker de yaralandı. 

Siyonist rejim de Hizbullah güçlerinin saldırısında 4 askerinin öldüğünü doğruladı.

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