14 Eki 2024 11:37
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News ID: 85627295
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Yerinden Edilmiş Filistinliler, Siyonist rejim savaş uçaklarınn bombardımanı altında yakıldı

14 Eki 2024 11:37
News ID: 85627295
Yerinden Edilmiş Filistinliler, Siyonist rejim savaş uçaklarınn bombardımanı altında yakıldı

Tahran, İRNA- Arap haber kaynakları, bölgeden gelen haberlerin oldukça şok edici olduğunu ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına Siyonist saldırının ardından çıkan yangında çok sayıda Filistinli'nin yandığını bildirdi.

Bölge medyası, Siyonist rejimin bombardıman ve saldırısının, başta çocuklar olmak üzere çadırlarda yaşayan çok sayıda kişinin uyuduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.
Görgü tanıkları ve muhabirler, yangında mahsur kalan kişilerin çığlıklarının duyulduğunu aktardı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir grup insanın bu korkunç yangını kovalar gibi malzemelerle söndürmeye çalıştığı görülüyor.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail saldırısının ardından El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırında çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği görülüyor.
Bu saldırıda 3 Filistinli şehit oldu, 70 kişi de yaralandı.

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