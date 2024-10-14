Yerinden Edilmiş Filistinliler, Siyonist rejim savaş uçaklarınn bombardımanı altında yakıldı

Bölge medyası, Siyonist rejimin bombardıman ve saldırısının, başta çocuklar olmak üzere çadırlarda yaşayan çok sayıda kişinin uyuduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.

Görgü tanıkları ve muhabirler, yangında mahsur kalan kişilerin çığlıklarının duyulduğunu aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir grup insanın bu korkunç yangını kovalar gibi malzemelerle söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail saldırısının ardından El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırında çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

Bu saldırıda 3 Filistinli şehit oldu, 70 kişi de yaralandı.