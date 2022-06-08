Ensarullah Lideri: ABD Teknolojisi De Yemenli Füzelere Karşı Koyamıyor

el-Mesire haber kanalının yayınladığı habere göre Abdü’l Melik Bedreddin el-Husi bugün Taiz eyaleti şeyhleriyle görüşmesinde d yaptığı açıklamada Yemen’in sahip olduğu füzelere değinerek “Arabistan bizim füzelerimizi hedef alabilecek sistemleri almak için tüm dünyaya el uzattı ve hatta öyle bir hale gelmişler ki Siyonist İsrail rejiminden dilendiler.” dedi.



Ensarullah Hareketinin Lideri el-Husi açıklamasının devamında “Bizim bugün uzun menzilli ve son derece dakik füzelerimiz var. ABD’nin yeni teknolojileri de füzelerimize karşı koyamadı.” ifadelerini kullandı.



Yemenli Lider askeri sanayilerinin bölgenin en iyi askeri sanayileri arasında yer alacağını belirterek “Hava savunma sistemlerimizi geliştirmek için kesintisiz çabalarımız devam ediyor ve geçtiğimiz yılda düşmanın uçaklarını nasıl imha ettiğimize herkes tanıklık etti.” şeklinde konuştu.



Yemen Ensarullah Lideri açıklamasının devamında “Yemenli SİHA’ların menzili ve gücünün artması ve gelişmiş yeni teknolojilere ulaşmak için çabalar devam ediyor.” dedi.



Bedreddin el-Husi açıklamasını şu şekilde sürdürdü



“İkinci dünya savaşından bu yana Yemen ordusunun en fazla balistik füze kullanmış olması ABD-Suudi koalisyon için aşağılatıcı bir konu.”



Ensarullah Lideri ABD ve diğer batılı ülkelerin Yemen ve genel olarak bölgeye dair politikalarının tüm hür insanların hedef alınmasına dayalı olduğuna değinerek söz konusu politikaların Siyonist düşmana hizmet etme doğrultusunda olduğunu vurguladı.



el-Husi “ABD ve genel olarak batı, bölgedeki koşulları Siyonist İsrail rejiminin çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye ve bu rejimin karşısındaki sorunları ilişkilerin normalleştirilmesi olarak nitelendirilen başlık altında çözmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.



Yemen Ensarullah Hareketi Lideri açıklamasının devamında “Bizim içinde bulunduğumuz durum çok önemli çünkü düşman kendi hedeflerine ulaşmak için en ufak zaferleri bir göz arda etmiyor.” dedi.



Yemenli Lider “Ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı konusunda hiçbir koşulda uzlaşamayız ve bizim içinde bulunduğumuz dönemdeki ilk önceliğimiz düşmanın kesintisiz saldırıları ve tehditlerine karşı koymaktır.” açıklamasında bulundu.



Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Bedreddin el-Husi düşmanın tüm imkanlarını toplayarak bir sonraki aşamaya hazırlandığına dikkat çekerek “Düşmanları yenilgiye uğratacağız ve onlara Yemen’e saldırmalarına ve kuşatmalarına devam etmelerine müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.





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