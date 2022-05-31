Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin mesajı Papa Fransis'e iletildi

Ayetullah Arafi bu görüşmede yaptığı açıklamada, ''Devrim Lideri benim Vatikan ziyaretimden haberdar olması sonrası size selam söyledi ve sizin geçmişiniz ve Latin Amerika ile ilişkilerinzden övgüyle bahsetti. Ayrca sizin İslam ile Hristiyanlık ilişkilerini yumuşatmaya çalışmanızı ve mazlumları savunmanızı övdü ve sizden başta Filistin ve Yemen olmak üzere dünya mazlumlarını savunma açısından açık ve şeffaf duruş sergilemenizi beklediğini kaydetti'' dedi.

Devrim Lideri'nin Filistin halkının savunulması için gereken eylemin yapılmasını beklediğini dile getiren Ayetullah Arafi, ''Bunun çözümü Filistin'deki tüm dinlere mensup kişiler dahil asil Filistin halkının oylaması ve seçimi ile mümkündür'' diye kaydetti.

Papa Fransis de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ''Selamımı İran Devrim Lideri ve diğer dini merci ve büyüklere iletiniz. Devrim Lideri'nin söylediklerini kabul ediyoruz'' ifadesini kullandı.

Arjantin doğumlu Papa Fransis bir dönem Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Başpiskopos olarak görev yaptı.

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