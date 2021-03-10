Hüccetülislam Gomi: Ayetullah Sistani’nin Papa ile görüşmesindeki tutumu İslam dünyasının izzetiydi

Gomi, Ayetullah Sistani’nin bu tarihi görüşmede uluslararası önemli konulara vurgu yaptığını ve Kudüs’ün işgal altında olduğunu belirterek, ‘’ Ayetullah Sistani’nin bu vurgusu İşgal rejimi ile ilişkilerin normalleşmesinin iptaline vurgudur. ‘’ dedi.

Ayetulla Sistani’nin görüşmede dünyadaki fakirlik, yoksulluk, ayrımcılık ve ambargolardan dolayı üzüntülerini bildirdiğini ifade eden Gomi, ‘’Necef Havzasının şu ana kadar basiretli liderlere şahit olduğunu ve İslam İnkılabı Rehberinin söylediği gibi, ‘Ayetullah Sistani Necef’te parlamaktadır. ‘’ dedi.

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2012