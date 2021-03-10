10 Mar 2021 20:26
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News Code: 84259990
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Hüccetülislam Gomi: Ayetullah Sistani’nin Papa ile görüşmesindeki tutumu İslam dünyasının izzetiydi

Hüccetülislam Gomi: Ayetullah Sistani’nin Papa ile görüşmesindeki tutumu İslam dünyasının izzetiydi

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Bürosunun Uluslararası İletişim Başkan Yardımcısı Hüccetülislam Mohsen Gomi, Ayetullah Sistani’nin Papa ile görüşmesindeki hikmete dayalı tutumunun İslam dünyasının izzeti olduğunu belirtti.

Gomi, Ayetullah Sistani’nin bu tarihi görüşmede uluslararası önemli konulara vurgu yaptığını ve Kudüs’ün işgal altında olduğunu belirterek, ‘’ Ayetullah Sistani’nin bu vurgusu İşgal rejimi ile ilişkilerin normalleşmesinin iptaline vurgudur. ‘’ dedi.

Ayetulla Sistani’nin görüşmede dünyadaki fakirlik, yoksulluk, ayrımcılık ve ambargolardan dolayı üzüntülerini bildirdiğini ifade eden Gomi, ‘’Necef Havzasının şu ana kadar basiretli liderlere şahit olduğunu ve İslam İnkılabı Rehberinin söylediği gibi, ‘Ayetullah Sistani Necef’te parlamaktadır. ‘’ dedi.

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