Cumhurbaşkanı Reyisi, Hristiyan dünyasının Noel ve yeni yılını kutladı

Dünya Katolikleri Lideri Papa Francis’e bir kutlama mesajı gönderen Ayetullah Reyisi, ‘’ İsa as. Doğumu yüce Allah’ın güç ve iradesinin tecellisidir ve Kutsal Meryem’in manevi yeri kadının ilahi dinlerdeki konumunun büyüklüğünü göstermektedir.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi mesajında, Hz. İsa’nın doğumunun kutlanmasının sevgi ve kurtuluşu vadeden kişinin zulüm karşısında direnişi ve insanlık için aydın bir gelecek için umudu hatırlattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Papa ve tüm insanlık için sağlık ve başarı temenni etti.

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2012