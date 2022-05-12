Her türlü yabancı müdahale, bölge güvenliğine zarar veriyor

Tahran'da resmi ziyarette bulunan Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani ile görüştükten sonra düzenlediği ortk basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, ''Katar Kralı ile yaptığımız bugünkü görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, turizm ve enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine ve ortak yatırımlara vurgu yapıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında dost, kardeş ve komşu Katar'a yaptığım ziyarette ikili ilişkilerin güçlenmesi için görüşmeler gerçekleştirildi. Doha ve bugünkü Tahran ziyaretinde üzerinde görüşülen konuların sonuçlanması için İran İslm Cumhuriyeti ile Katar arasında ortak komisyonların kurulması gerekmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel konuların çözüm yolu hakkında Katar Kralı ile fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Reisi, ''Bölge yöneticileri ile devletleri, her türlü yabancı ve Batı müdahalesinin bölgeye güvenlik sağlamayacağı gibi, bölge güvenliğine zarar verdiğini anlamalı ve bölge meselelerinin çözüm kaynağının bölgedeki güçlü yöneticileri olduğunu bilmelidir'' iye konuştu.

Bu görüşmede iki ülkenin Yemen konusu başta olmak üzere bölge meselelerinin çözülmesinin gerekliliğine vurgu yaptığını aktaran Reisi, ''Yemen kuşatması bir an önce kaldırılmalı ve Yemen halkı kendi kaderlerini belirleyebilmelidir'' diye kaydetti.

İsrail rejiminin cinayetleri kalıcı olmayacak

İsrail rejiminin gazeticleri öldürme gibi cinayetlerinin bu rejim için asla güvenlik oluşturmayacağının altını çien Reisi, ''Bu tür cinayetler, İsrail rejiminin işlediği cinayetlere dönük halk nefretini artıracak'' diye açıkladı.

Katar Kralı'nın Tahran ziyaretinin ikili ilişkilerin güçlenmesinde dönüm noktası olduğunu bildiren Reisi, ''Katar Kralı'na bir kez daha hoş geldiniz diyor ve bu ziyaretin iki ülke için hayır vesile olmasını diliyorum'' diye ekledi.

Katar Kralı: İran-Katar ilişkileri sağlam ve güçlüdür

Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani de ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''İran Cumhurbaşkanı'na ilk olarak teşekkür etmek istiyorum ve İran'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirmek isterim'' dedi.

Bugünkü görüşmede ikili ilişkilere değindiklerini dile getiren Şeyh Tamim, ''Bize göre bölgedeki sorunların çözümü için yapıcı diyalog dışında başka bir çözüm yolu yoktur. Asıl gündem de Filistin'di. Suriye, Irak ve Yemen de ele alındı. Bizim kanaatimizce bu ülkederdeki sorunların adilane ve kapsamlı yollarla çözülmesi gereklidir'' diye kaydetti.

İran ve Katar ilişkilerinin sağlam ve güçlü ve ayrıca iyi komşuluk politikasına dayalı olduğuna dikkati çeken Katar Kralı, ''Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyareti çok önemliydi ve ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı'' diye ekledi.

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