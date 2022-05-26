Tahtırevançı: İnsanı yardımlar hiçbir koşulda siyasi olmamalıdı

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Tahtırevançı, silahlı çatışmalarda sivillerin korunması gerektiğine ve çatışmaların Ortadoğu üzerindeki etkisine değinerek, ''Çatışma ve savaşlar, Ortadoğu bölgesi üzerinde yıkıcı etkiler bırakmıştır. Burada uluslararası hümaniter yasa ve kurallar göz göre göre ayaklar altına alınmaktadır'' diye belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin konuyla ilgili raporuna işaret eden İranlı yetkili, ''Yemen'de okullar, hastaneler, telekomünikasyon altyapıları, yollar, fabrikalar, evler ve diğer sivil hedeflere yönelik saldırılar, şiddetli gıda krizine yol açmış ve ihtiyaç sahibi kişilerin oranı yüzde 8 artarak 2021 yılı başlarına göre durum daha da vahimleşmiştir'' değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de onlarca yıllık apartayd İsrail rejiminin işgalciliği ile politikaları nedeniyle hümaniter durumun daha kötüye gittiğine dikakti çeken Tahtırevançı, ''Kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin sistematikl şekilde öldürülmesi ve topluca katle yetirilmesi devam etmekte ve işgal edilmiş Filistin toprakları, dünya genelinde sağlık sektöründe en çok yaralıyı barındırıyor'' ifadesini kullandı.

Gazze'de altyapının imha edildiğini belirten Tahtırevançı, ''Filistinliler yasa dışı kuşatma nedeniyle ilk hizmetlerden bile yoksun bırakılmışlardır. Suriye'de işgal, terör ve tek taraflı yaptırımlar milyonlarca insanı evlerinden etmiş, altyapı hasar görmüş ve gıda ve tarım ürünlerinin temini bir hayli zorkaşmıştır'' açıklamasında bulundu.

Silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasının hümaniter hukukun temelini oluşturduğunun altını çizen Tahtırevançı, ''Buna rağmen uluslararası toplum, uluslararası hukuk kurallarının dikkate alınmaması ve bu hukukun şiddetle ihlal edildiğine sessiz kalmaktadır'' diye ekledi.

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