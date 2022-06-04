Yemen’de Ateşkesin Uzatılmasını Olumlu Karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı bir açıklamada Yemen krizindeki tarafların BM’nin özel temsilcisinin ateşkesin iki ay daha uzatılması doğrultusundaki önerisini onaylamasını olumlu karşıladığını belirtti.
Said Hatipzade “İran İslam Cumhuriyeti Yemen meselsinde gerçekleşen çabalar sayesinde, kuşatmanın tamamen kaldırılmasını, kalıcı ateşkesi oluşmasını ve siyasi çözüm yoluna varılmasını umuyor.” dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının sonunda “İran İslam Cumhuriyeti stratejik görüşü ve politikasının temelinde her daim Yemen krizinin çözüm yolunu siyasi çözüm yolunda görmüştür ve tüm potansiyelini kullanarak Yemen’deki gerçeklere dayalı adil bir barışın sağlanmasını için çabalamıştır.” ifadelerini kullandı.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yemen’deki tarafların ateşkesin uzatılmasını kabul etmesini olumlu karşılayarak Yemen krizinin çözüm yolunun siyasi olduğunu hatırlattı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı bir açıklamada Yemen krizindeki tarafların BM’nin özel temsilcisinin ateşkesin iki ay daha uzatılması doğrultusundaki önerisini onaylamasını olumlu karşıladığını belirtti.
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