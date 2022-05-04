 Yemenli Yetkili: Arabistan Yemen’in İnsan Hakları Meselesiyle Ticaret Yapıyor

Yemen Ulusal Kurtuluş hükumeti Esirler işleri komitesi Başkanı Abdülkadir el-Murtaza Salı günü yaptığı bir açıklamada “Suudi Arabistan bazı Ensarullah esirlerini serbest bırakılması önerisini vererek yenilikçi bir eylemde bulunduğunu iddia ediyor.” dedi.



Yemenli yetkili “Bir liste yayınladı ve Suudi Arabistan listede bulunan şahısların onların esiri olmadığını ve onları hiç tanımadığını söyledi ve bu mesele uluslararası Kızılay örgütüne iletildi.” ifadelerini kullandı.



el-Murtaza açıklamasının devamında Yemen milletine saldıran Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen insan haklarıyla ticaret yapmaktan vazgeçip bu meseleyi müzayedeye koymayı durdurmasını istedi.



Yemen hükumeti Esirler işleri komitesi Başkanı Abdülkadir el-Murtaza geçtiğimiz haftada da Yemen Ulusal Kurtuluş hükumetinin BM’ye esir tavizine dair öneri sunduğunu duyurmuştu.



Abdülkadir el-Murtaza söz konusu açıklamasında Ramazan bayramı münasebetiyle her iki taraftan 200 esirin serbest bırakılması doğrultusunda BM’ye öneride bulunduklarını söylemişti.



Yemenli yetkili söz konusu öneriyi esir takası anlaşmasının tamamen uygulanması için zemin hazırladığını belirterek “Karşı tarafın cevabını bekliyoruz ve olumlu yanıt vermesini umuyoruz.” dedi.



Esir değişimi meselesi İsviçre’deki Yemenli taraflar arasında düzenlenen müzakerelerin en önemli konularından biri. Ancak bu doğrultudaki çabalar şimdiye kadar bir başarıyla sonuçlanmış değil. Bu bağlamda şu ana kadar yerli aracılar sayesinde birkaç esir değişimi yapıldı.



Suudi Arasbitan 26 Mart 2015 tarihinde başta BAE olmak üzere birkaç Arap ülkesinden oluşan Yemen karşıtı bir koalisyon oluşturarak ABD’nin onayı ve Siyonist rejiminin geniş çaplı destekleriyle en fakir Arap ülkesi olan Yemen’e saldırmaya başladı.



Suudi Arabistan’ın beklentisinin tam eksine, söz konusu Yemen karşıtı koalisyonun saldırıları Yemen milletinin direniş kalkanına isabet etti ve saldırıların başladığı tarihten 7 yıl geçmesine rağmen Yemen Direniş cephesi savunmadan Suudi Arabistan ve BAE’nin topraklarındaki stratejik noktalara saldırı düzenleme aşamasına girdi.

Suudi Arabistan bu durumda Yemen savaşı bataklığından çıkmak için ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı.







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