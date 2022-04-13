Yemenli yetkili: Binlerce hasta Sana Havalimanı'nın açılmasını bekliyor

Grundberg ile bir araya gelen Muşat, ''BM Temsilcisi ve beraberindeki heyetin ateşkes uyarınca uzlaşılan çabaların başarısı için doğru yolda ilerlemesini umuyoruz. Yemen Cumhuriyeti'nin girişimi, saldırgan düşmanın iddiasının aksine bizim barış isteğimizin bir vurgusudur'' dedi.

Ateşkesin önceliğinin Sana Havalimanı ile Hudeyde limanının açılması, Yemen kuşatmasının kaldırılması ve Suudi Koalisyonu üyesi ülkeler üzerinde taahhütlerini ifa etmeleri için baskı uygulanması olduğunun altını çizen Muşat, ''Binlerce hasta Sana Havalimanı'nın açılmasını ve böylece tedavi için Yemen'den çıkabilmeyi bekliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Geçen Cumartesinden beri tüm kara, hava ve deniz askeri operasyonları Yemen'de durdurulmuş ve BM Yemen Temsilcisi de bu girişimin başarı yolunun tarafların ateşkes anlaşmasını sağlamasından geçtiğini söyledi.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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