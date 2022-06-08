Lübnan Sınırının Belirlenmesi İçin Üst Düzey Bir Yetkili Atandı

Kudüs Haber ajansının yayınladığı habere göre Mustafa Bayram, İngiltere merkezli Energean Power gaz çıkarma gemisinin Kariş bölgesine yaklaşmasının ardından Hizbullah’ın harekete geçtiğini ve İsrail-Lübnan sınırının çizilmesi konusunu takip etmesi için üst düzey bir parti yetkilisini görevlendirdiğini duyurdu.

Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayram, seçilen yetkilinin sınır belirleme konusunda engin bilgi birikimine sahip olduğunu ve alanında uzman mühendislerin yer aldığı bir ekibe sahip olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Şeba'daki işgali hatırlatması ve iki olay arasındaki benzerliğe dikkat çekmesinin ardından açıklama yapan Bayram, yeni bir Şeba izleniminin olduğunu ancak durumun böyle olmadığını vurguladı. Bayram açıklamasının devamında “Bu gelişmeler Lübnan'ın egemenliği için ciddi bir tehdittir” ifadesini kullandı.

ABD'li arabulucu Amos Hochstein ve diğer İsrail yanlısı tarafların, tartışmalı bölgelerin herhangi bir ihlalinin yanıtsız bırakılmayacağı konusunda gerekli mesajları dün aldıklarını belirten Bayram, "İsrail"in meseleleri bir oldubittiymiş gibi müzakereye açmasına izin verilmeyecek. İsrailli yetkilileri Pazartesi günü tartışmalı bölgenin ihlal edilmediğini açıklamaya iten şey buydu” dedi.

Ayrıca doğal gaz kaynaklarına Lübnan'dan önce İsrail'in yararlanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Lübnan Çalışma Bakanı, ABD'li arabulucu Hochstein tarafından önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği bildirilen bir ziyaretle ilgili de konuştu. Bayram, İsrail çıkarları kendisi için öncelikli olduğundan Hochstein'ın söylediklerine çok fazla güvenmediklerini söyledi.

Bayram son olarak “İsrail'in, Lübnan'ın zenginliklerine karşı herhangi bir saldırganlığını reddeden net bir ulusal duruş var ancak teknik açıdan hala net ve birleşik bir pozisyona ihtiyaç var” diye konuştu.





Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



