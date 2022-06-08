İslam İnkılabı Lideri: Siyonist Rejimi İlişkileri Normalleştirmeye Doğru Giden Ülkeleri İstismar Ediyor

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hac işleri yetkilileriyle görüşmesinde yaptığı konuşmada İslami birliğin önemine vurgu yaptı.
İslami Vahdete Zarar Verenler Düşmanın Çıkarları Doğrultusunda Çalışıyor
Ayetullah Hamanei konuşmasında “Bu sözler neden unutuluyor? yüzlerce defa tekrarlıyoruz sonra yine birinin sesi öte yandan Şii ve Sünni meselesi ve ihtilaflarına dair sesi yükseliyor. Niçin bunu yapıyorlar? Neden düşmanın çıkarına çalışıyorlar? Bunu yapanlar İngilizlerin sanatının anlaşmazlık yaratmak olduğunu ve İngilizlerin her zaman kullandıkları ayrımlardan birinin Şii ve Sünni ayrımı olduğunu bilmiyorlar mı? Artık diğerleri de öğrenmiş ve ABD’li düşünce kurumlarında, siyasi düşünce kuruluşlarında vs. bile falan kişiler Şii, falan yerler Şii, falan yerler Sünni dediklerini görüyorsunuz. Şii ve Sünni meselesi onlara kadar ulaşmış! Yapmayın. Kardeşçe yaşayın. Evet bazı görüş ayrılıkları var. İnançlarda da bazı görüş ayrılıkları var. Ama ortak görüşümüz de var. Bizim bunca ortak yanımız var. Bunca ortak düşündüğümüz konu var. Tüm bunları görmezden gelip ihtilaflara mı odaklanalım? İzin vermeyin. Buna izin vermeyin.. İmam Humeyni kervanlarda cemaat namazının kılınmasını yasakladı, o zaman yapmayın dedi. Gidip camide namaz kılın diye buyurdu. Bu birliğimiz için. Bu birliği elinizden geldiği kadar güçlendirin.” şeklinde konuştu.
Siyonist Rejime Yakınlaşanlar Bu Yakınlaşmadan Hiçbir Fayda Görmez
İslam İnkılabı Lideri konuşmasının devamında “Bugün Siyonizm’in İslam dünyası için belası, nakit, acil ve yakın bir beladır! Onlar her zaman bela olmuştu. Hatta sahte Siyonist rejimi kurulmadan önce bile bela olmuşlardı. O zaman da Siyonist zenginler. Dünyada herkesin canına bela olmuşlardı ancak şimdi özellikle İslam dünyası için bela oldular. Bunu söylemek gerekir. Nasıl biliyorsanız söyleyip duyurun. Nasıl yapabiliyorsanız yapın. Siyonistlerle tokalaşan, sohbet eden, toplantı yapan vs. hükumetler, Arap hükumetleri bu işten hiçbir çıkar elde etmeyeceklerdir. Hiç. Onlar için zarar dışında başka bir geliri olmayacak. Öncellikle milletleri bu işlere karşı; Arap ve gayrı Araplar. Ben Arap dedim ama Arap olmayanların bazıları da aynı şeyleri yaptı. Onların milletleri bu işlere karşı. Bunlar oturup birlikte orada kahve içiyor, milletleri ise o aşağıda ellerini yumruk etmiş slogan atıyor. Ayrıca Siyonist rejimi bunlardan faydalanıp istismar ediyor. Bunlar farkında değil, anlamıyorlar. Tabii bir süre sonra anlayacaklar, umarım o zaman anlamak için geç olmamıştır. Bu konuların ifşa edilmesi gerekiyor. Bu hükumetleri buna zorlayan tek şey ABD’nin isteğidir. ABD’nin isteğine uymak istiyorlar çünkü ABD’nin canı, onları böyle davranmasını istiyor. Çünkü ABD’nin baskısı söz konusu ve onlarda ona uymak istiyor. Hepsi bu. Yoksa onlar için hiçbir faydası yok.” şeklinde konuştu.
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Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yaptığı konuşmada İslami birliğin önemine vurgu yaptıktan sonra Siyonist İsrail rejimine yakınlaşanların bu yakınlaşmadan hiçbir fayda görmeyeceğini ve sırf ABD’nin isteği üzerine bun yaptıklarını belirtti.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hac işleri yetkilileriyle görüşmesinde yaptığı konuşmada İslami birliğin önemine vurgu yaptı.
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