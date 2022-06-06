Türk Lirası %20 Değer Kaybetti

el-Cezire kanalının raporuna göre Türk Lirasının Dolar karşısındaki değeri bugün 16.56 Liraya ulaşarak içinde bulunduğumuz yılın başından itibaren yüzde 20’lik düşüş yaşadı.
Öte yandan Türkiye’de yıllık enflasyon 73.5’e çıkarak geçtiğimiz son 24 yılın zirvesine ulaşmış durumda.
Türk Lirası geçtiğimiz yılda hükumetin ekonomi ve finans politikalarının ardından yüzde 44 değer kaybetti.
Türkiye meseleleri uzmanları Türk Lirasının değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının nedenlerinin başında hükumetin ekonomi politikalara mantık çerçevesi dışında kalan müdahaleler yapmasının yer aldığını söylüyor. Uzmanlar Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin ana nedeninin hükumetin yanlış ekonomi politikaları olduğunu belirterek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikası ve bölgesel hareketliliğinin bu kritik vaziyeti daha çok ciddileştirdiğini söylüyor.
Öte yandan Türkiye’nin ABD başta olmak üzere eski müttefikleriyle ilişkilerinin Trump döneminde itibaren bazı değişimlere maruz kalmasıyla birlikte Washington’un baskıları sonucunda Türkiye’nin ekonomik krizi daha büyüdü.
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Tahran, İRNA- Türkiye’de enflasyonun 70’e ulaşmasının yanı sıra bugün Türk Lirasının içinde bulunduğumuz yılın başından itibaren dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiği belirtildi.
el-Cezire kanalının raporuna göre Türk Lirasının Dolar karşısındaki değeri bugün 16.56 Liraya ulaşarak içinde bulunduğumuz yılın başından itibaren yüzde 20’lik düşüş yaşadı.
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