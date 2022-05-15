Cumhurbaşkanı Reisi: İngiliz Şiiliği ve Amerikan Sünniliği Aynı Madalyonun İki Yüzüdür

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bugün ehl-i Sünnet alimleriyle görüşmesinde İranlı Sünni vatandaşların ve alimlerin ülkenin tarihi boyunca önemini vurguladı.



İran Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının devamında “Siz alimler ülkenizde birçok hizmetin kaynağısınız. Yıllardır Şii ve Sünni, İslami İran’da beraber yaşıyor.” dedi.



Ayetullah Reisi bazı ehl-i sünnet alimlerinin yönetim konumlarına ilişkin taleplerini dinledikten sonra “Liyakat sahibi olanlardan hükumet genelinde ülkemiz için yararlanmak önemli ve zaruri bir meseledir. Hükumet içinde ölçümüz, beceridir. Ülke genelinde gittiğim her eyalette söz konusu eyalette yaşayan yerli vatandaşların yönetim işlerinde öncelikli olmasına vurgu yaptım.” ifadelerini kullandı.



Ayetullah Reisi açıklamasının bir diğer kısmında bölgede tekfiri akımların geliştiğine değinerek “Ülkeye tekfirci ve selefi düşüncelerin sızmaması konusunda dikkatli olmalıyız; İngiliz Şiiliği ve Amerikan Sünniliği aynı madalyonun iki yüzüdür. Her ikisi de İslam dünyasının vahdetine karşıdır. Vahdet İran İslam Cumhuriyeti için taktiksel bir mesele değil, bir stratejidir.” şeklinde konuştu.









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