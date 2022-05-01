Şehit Mutahhari ve İslami Vahdet Söyleminin Önemi

Bu yazıda üstad Mutahhari’nin şehadet yıldönümü münasebetiyle söz konusu büyük İslam aleminin iftiharı olan alimin biyografisi ve onun görüşünde İslami vahdetin gerekliliği ele alınmıştır.



Murtaza Mutahhari İslam İnkılabının bilinen şahsiyetlerinden biri olarak İran İslam İnkılabında önemli bir etki bırakmanın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti’nin teorisyenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.



Şehit Mutahhari Horasan eyaletinde bulunan Feriman şehrinde doğdu. İlk eğitimlerini Meşhed medresesini aldıktan sonra Kum ilmiye medresesinde eğitimini bitirdi. Ayrıca Şehit Mutahhari 12 yıl boyunca hocası İmam Humeyni’den Felsefe eğitimi aldı.

O başta İslam felsefesi, kelam ve Kur’an tefsiri alanları başta olmak üzere birçok ilmi alanda eşi benzeri az görülmüş bir seviyeye ulaşarak bu alanlarda birçok öğrenci yetiştirdi.

Şehit Mutahhari İslam İnkılabından önce de Tahran üniversitesi İlahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olarak Müslüman öğrencilerin yetişmesi için çaba gösteriyordu.







İslam dünyasının seçkin alimlerinden sayılan Üstad Mutahhari başta Allame Tabatabayi’nin Felsefe’nin Temelleri ve Realizm Metodu eserinin şerhi, Kur’an’da İslam, İnsan-i Kâmil, Manevi Özgürlük, Ahlak Felsefesi, Tarih Felsefesi, Toplum ve Tarih, Hicap Meselesi başta olmak üzere onlarca eser yazmıştır.



Farklı alanlarda söz sahibi olan Şehit Mutahhari yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalarla bir tek İranlı Müslüman gençlerde değil birçok Müslüman ülkede doğru bir İslam algısının oluşması doğrultusunda büyük bir rol oynamıştır.



Bulunduğumuz Çağda İslami Vahdetin Gerekliliği



Üstad Mutahhari Müslüman bir alim ve teorisyen olarak kitaplarında ve konuşmalarında daima dini bir öğreti olarak İslami vahdetin önemine vurgulayarak Mülsümanların birliğinin İslam ümmetinin ayrılık ve tefrika oluşturmak için takip ettiği komploların etkisizleştirilmesi için tek yol olduğunu söyledi.



Şehit Mutahhari bir kitabında “Müslüman alimler, bilim insanları ve aydınlar, İslami milletlerin ve mezheplerin birliğinin, özellikle de düşmanın onlara farklı boyutlardan saldırıya geçmiş olduğu bu dönemde ne kadar önemli olduğunu bilmelidir. Düşman farklı yöntemlerle eski ihtilaflar ve yeni ayrılıkları gündeme getirip yayarak, Müslümanların parça parça olmasını istiyor. İslami vahdet İslam aleminin en zaruri ihtiyaçlarındandır. Bildiğimiz üzere İslami vahdet ve İslami kardeşlik Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) için her daim önemli olmuş ve İslam dininin en önemli hedeflerindendir. Bu hakikate Kur’an, sünnet ve İslam tarihi şahittir.” ifadelerini kullanıyor.



İslam İnkılabı Kurucusu İmam Humeyni’nin en yakın dostlarından olan Murtaza Mutahhari İran’da “Şehit Öğretmen” olarak hafızalarda yer aldı.







Murtaza Mutahhari Salı günü 1 Mayıs 1979 tarihinde Furkan adlı terör örgütünün ona karşı düzenlenmiş silahlı terör saldırısında şehadet makamına erdi.



İran'da Şehit Murtaza Mutahhari'nin şehadet yıldönümü öğretmen günü olarak anılıyor.





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