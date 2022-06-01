1 Haz 2022 11:12
Journalist ID: 5285
News Code: 84774451
T T
0 Persons

Ekler

Mavi Marmara Saldırısının 12. Yıldönümünde

Türkiye Halkı İsrail Rejimiyle İlişkilerin Normalleşmesine Karşı Olduğunu Tekrar İlan Etti

Türkiye Halkı İsrail Rejimiyle İlişkilerin Normalleşmesine Karşı Olduğunu Tekrar İlan Etti

Tahran, İRNA- Siyonist İsrail rejiminin Mavi Marmara saldırısının 12. yıldönümünde Türkiye halkı düzenledikleri gösterilerde Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine karşı olduğunu tekrar gösterdi.

Türkiye halkı Siyonist İsrail rejiminin Mavi Marmara saldırısının 12. yıldönümünde düzenledikleri gösterilerde Ankara ve Tel-Aviv ilişkilerinin her türlü normalleşmesine karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi.

Mavi Marmara saldırısının gerçekleşmesinin üzerinden 12 yıl geçiyor. Öte yandan işgalci Siyonist rejiminin Filistin milletine karşı cinayetleri gitgide artıp bu rejimin tüm Müslümanların kutsalı olan Mescid-i Aksa’ya karşı saldırıları artar iken Türkiye ve işgalci İsrail rejimi arasındaki ilişkiler yıllar sonra düzeliyor.

Türkiye Halkı İsrail Rejimiyle İlişkilerin Normalleşmesine Karşı Olduğunu Tekrar İlan Etti


Türkiye medyasında yayınlanan bilgilere göre işgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyaretinden bir süre sonra rejimin Cumhurbaşkanlık ofisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımsızlık gününü bu rejime tebrik ettiğini duyurdu. Bağımsızlık günü Müslümanlarca Nekbe günü veya Türkçe karşılığıyla Talihsizlik günü olarak adlandırılan Siyonist rejimin işgalinin resmen ilan edildiği gündür.

Türkiye Halkı İsrail Rejimiyle İlişkilerin Normalleşmesine Karşı Olduğunu Tekrar İlan Etti

Bununla birlikte Filistinli Direniş güçlerinin İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bazı Türkiyeli yetkililerce terör saldırısı olarak nitelendirildi. İsrail rejiminin Filistinlilere karşı saldırılarının artmasıyla beraber Filistin direniş güçleri işgalci İsrail’e karşı saldırı düzenlediğinde Erdoğan saldırıları “menfur terör saldırısı” olarak nitelendirip yaralanan Siyonistler için başsağlığı dilemişti.

Türkiye Halkı İsrail Rejimiyle İlişkilerin Normalleşmesine Karşı Olduğunu Tekrar İlan Etti

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu işgal edilmiş Filistin topraklarında Siyonist rejimindeki mevkidaşıyla görüştü.

Türkiye halkı ise Dünya Kudüs günü başta olmak üzere birçok kez farklı yöntemlerle Türkiye yönetiminin İsrail politikasını eleştirdi.




Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

 

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha