İran Dışişleri Bakanı: Siyonist İsrail ile İlişkilerini Normalleştiren İslam Ülkeleri Yaptıklarından Pişman Olacak

İran’da İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümü törenine katılan Filistinli ve Lübnanlı bazı dini ve siyasi liderler İran Dışişleri Bakanıyla görüştü.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İmam Humeyni’nin düşüncesinde Filistin ve Kudüs meselesinin özel bir yere sahip olduğuna değinerek İmam Humeyni Filistin’i İslam dünyasının ilk önceliği olarak bildiğini söyledi.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan açıklamasının devamında “İmam Hamanei de İmam Humeyni’nin düşüncesini takip ederek, Filistin’in özgürlüğü meselesine özel bir önem veriyor ve tüm Filistin topraklarının cani Siyonistlerin işgalinden kurtarılması gerektiğine inanıyor.” ifadelerini kullandı.



Emir Abdullahiyan İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin Direnişine tüm alanlardaki desteğine değinerek “İran İslam Cumhuriyeti tüm bakılara rağmen temel tutumlarından taviz vermeyecek.” dedi.



İranlı yüksek yetkili bazı İslami ülkelerin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesini Filistin ilkesine ihanet olarak nitelendirerek “Söz konusu ülkeler bu yaptıklarından pişman olacaktır.” ifadelerine yer verdi.



Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Filistin meselesinin temel çözüm yolunun mültecilerin ülkelerine geri dönmesi ve ülkenin asil sakinleri arasında referandumun düzenlenmesi olduğunu söyledi.



Söz konusu görüşmede Filistin ve Lübnan direniş grupları ve siyasi akımların liderleri ve temsilcileri Filistin ve Lübnan’daki son politik gelişmelerinden bir rapor verdi. Direniş liderleri İmam Humeyni’nin ve İslam İnkılabının Filistinli ve Lübnanlı direnişin oluşması ve zaferindeki rolüne dair görüşlerini açıklayıp İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin direnişine olan desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.







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