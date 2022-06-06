Tahran ve Doha İkili İlişkiler ve İşbirliğin Artması Gerektiğini Vurguladı

İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı bilgilendirme merkezinin raporuna göre İran Enerji Akanı Ali Ekber Mihrabiyan bugün öğleden önce Doha’da Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi’yle görüştü.



İki ülkenin Enerji Bakanlarının görüşmesinde İran ve Katar ülkeleri arasında ilişkilerin gelişmesi için temel ve anahtar konular ele alınıp incelendi.



Söz konusu görüşmede İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan İran’ın Katar ile farklı alanlardaki ilişkilerini öncesinde olduğundan daha fazla geliştirmek istediğini belirterek iki ülke arasındaki işbirliği potansiyellerinin çok uygun olduğunu söyledi.



Ali Ekber Mihrabiyan iki ülkenin farklı alanlarda ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin artması yolundaki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.



İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Doha’da Katarlı Mevkidayaşıyla görüşmesinde iki ülkenin farklı alanlardaki yüksek düzeyli ilişkilerine dikkat çekerek “İran’da 13. hükumetimiz komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini vurguluyor ve bu temele dayanarak ilişkilerimiz günbegün gelişmektedir.” ifadelerini kullandı.



İki ülke Bakanlarının görüşmesinin devamında her iki taraf da İran ve Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabaların artması gerektiğini belirterek bu bağlamda farklı alanlardaki işbirliğin artması yolundaki engellerin kaldırılmasının eksen olduğunu vurguladı.









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