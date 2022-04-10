İran İle Aktarım ve Ulaştırma Çalışmalar İşbirliğimizin Gerçekleşmesi Yolundaki Engeller Ortadan Kalkıyor

İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Rüsetem Kasımi Katar hükumetinin Ulaştırma Bakanı Casim bin Saif Sulaiti’yi Kiş adasında ağırladı.



Rüstem Kasımi oturumun başında “Bu ziyaret, Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretinin sonuçlarının takip edilmesi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Sayın Sulaiti Kiş’ten sonra yapılan anlaşmalar doğrultusunda Ramazan ayından sonra başta Şiraz, İsfahan ve İran’ın kuzey şehirleri olmak üzere ülkemizin birçok noktasını ziyaret edecektir.



Katar Ulaştırma Bakanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladıktan sonra Katar’da düzenlenecek olan Futbol Dünya Kupasının İran ve Katar arasında ortak işbirliğinin önemli örneklerinden olduğunu belirtti.



Katarlı Bakan bu işbirliğin gerçekleşmesi yolundaki engellerin kaldırılası iki ülkenin karşılıklı ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını söyledi.



Casim bin Saif Sulaiti açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Ortak işbirliği doğrultusunda İranlı seyircilerin Katar’a seyahatinin kolaylaştırılması için bazı imkanlar oluşturmayı istiyoruz. Diğer ikili işbirliği konularında da müzakere edeceğiz ve bu müzakerelerin sonucundaki işbirliğinin faydalarının iki dost ülkenin milletlerine ulaşmasını umuyoruz.”



Sulaiti İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Katar ziyaretinde değinerek “Hiç şüphesiz Emir Katarının tavsiyeleri ve İran Cumhurbaşkanı’nın son Katar ziyaretindeki tavsiyeleri ikili işbirliğin artmasına ve gelişmesine sebep oluyor.” ifadelerine yer verdi.







Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish