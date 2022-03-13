Komşularla dostane ilişkilerin İran dış politikasında özel bir yeri var

İran Dışişleri Bakanı mesajında, Ceyhun Bayramov'u Azerbaycan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla tebrik etti.

Emir Amirabdollahian, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tarihi, kültürel ve dini bağlantıları nedeniyle İran'ın dış politikasında üst sıralarda yer aldığını belirterek Bu faktörlere dayanarak İran'ın her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı, Tahran-Bakü ilişkilerinin son 30 yılda karşılıklı saygıya dayalı olmasından ve enerji ve ulaşım gibi farklı alanları kapsamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amirabdollahian, iki ülkenin mevcut kapasitelerinin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni ufuklar açacağını belirterek, bu kapasitelerin kullanılması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhunov ise Emir Abdullahiyan'a iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutlayan mesajından dolayı teşekkür etti.

Bayramov, ilişkilerin dostluk, iyi komşuluk, tarihi, kültürel ve dini ortak noktalara dayandığını söyledi.

Bayramov, Geçen yıl Kasım ayında Türkmenistan'ın başkentinde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Örgütü zirvesine atıfta bulunarak, zirvenin ve İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının o etkinlik sırasında yaptıkları görüşmelerin Tahran-Bakü ilişkilerini daha da geliştirme çabalarını hızlandırdığını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, ikili ilişkilerin ekonomiden ulaşıma kadar farklı alanlarda gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, iki tarafın geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ortak projelerin de ilişkilerini ilerletmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Bayramov, geçtiğimiz yıllarda İran ve Azerbaycan parlamentoları ve diğer hükümet organlarının karşılıklı ilişkiler kurduğunu ve işbirliklerinin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Bayramov, iki ülkenin bağlarını derinleştirme ve ulusal çıkarları doğrultusunda işbirliğini geliştirme çabalarına kesinlikle devam edeceklerini söyledi.