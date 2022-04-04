İran ve Katar FIFA Dünya Kupası Futbol Yarışmalarının En İyi Şekilde Düzenlenmesi İçin İşbirliği Yapacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Katar Emiri Şeyh Hamd bin Temim Al-i Sani’nin araması üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinde mübarek Ramazan ayını tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişki ve işbirliğinin kalkınması doğrultusundaki geniş potansiyeller olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında “Tahran ve Doha tüm işbirliği potansiyellerinden yararlanarak iki milletin çıkarları ve bölgenin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda etkili adımlar atabilir.” dedi.



İbrahim Reisi Katar Emiri’nin önümüzdeki günlerde Tahran’a yapacağı ziyarete değinerek “Tahran ziyaretinizde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin farklı alanlarda kalkınması doğrultusunda büyük kararlar alınacaktır.” ifadelerini kullandı.



Ayetullah Reisi Katar Emiri bin Temim Al-i Sani ile telefon görüşmesinin devamında açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bugün İran İslam Cumhuriyeti ve Katar iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda isteklidir. Tahran, Doha ile farklı alanlarda ilişkilerin artması ve gelişmesini olumlu karşılıyor ve bu doğrultuda yüksek adımların atılmasını iki milletin ve diğer bölge milletlerinin çıkarları doğrultusunda olduğuna inanıyor.”



İran Cumhurbaşkanı Reisi FIFA Dünya Kupasının Katar’da düzenlenmesine sevindiğini ve bu ülkenin bu önemli spor olayını düzenlemekte başarılı olmasını umduğunu belirtti.

Reisi Dünya Kupasına dair “İran İslam Cumhuriyeti Dünya Kupası futbol yarışmalarının daha iyi bir şekilde düzenlenmesi doğrultusunda Kiş başta olmak üzere Katar’a yakın olan adalarda bu ülkeye her türlü yardım ve destek sunmaya hazırız. Yapılan planlamalarla dünya halkının hatıralarında yer alacak maçlar izleyeceklerinden eminiz.” ifadelerine yer verdi.



Katar Emiri bin Temim Al-i Sani söz konusu telefon görüşmesinde iki ülkenin Doha’da yaptığı uzun soluklu görüşmeler ve müzakerelerin sonucunda Tahran ile ilişkilerin olabildikçe artmasına müteahhit olduğunu belirterek “Sizin ülkemize yapmış olduğunuz ziyaretinizin kardeşçe ilişkilerimizin gelişmesi ve işbirliğimizin güçlenmesi konusunda önemli bir role sahio olduğuna inanıyoruz.” dedi.



Şeyh Hamd bin Temin Al-i Sani İran Milli Futbol takımının Dünya Kupasındaki takımlar arasında yer almasından ötürü mutlu olduğunu belirterek “Söz konusu yarışmalarda kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. İran’ın içinde yer aldığı grup, destansı bir grup oldu dolayısıyla herkesin ilgisini çeken maçlara tanıklık edeceğimizden eminiz.” ifadelerini kullandı.



Katar Emiri iki ülkenin Dünya Kupası futbol yarışmalarının düzenlenmesi doğrultusundaki işbirliğine ilişkin Katar Yol Bakanı’nın Kiş adasında İranlı mevkidaşıyla yapılacak olan işbirliğine ilişkin görüşeceğini belirtti.





Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



