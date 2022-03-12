İran ve Katar'dan Doha görüşmelerinde varılan anlaşmaların takibine vurgu

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile son ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

Viyana görüşmeleriyle ilgili olarak Emir Abdullahiyan, ABD'yi yeni meseleleri gündeme getirmekle eleştirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için ciddi şekilde çalıştığını vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı ise Tahran-Doha ilişkilerinin önemine ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Katar'a yaptığı son ziyaretin olumlu etkilerine değinerek, İran İslam Cumhuriyeti ve tüm tarafların anlaşmaya varma çabalarının önemli olduğunu söyledi.

Bu telefon görüşmesinde iki taraf, İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri'nin Doha görüşmelerindeki ziyareti sırasında varılan anlaşmaların ciddiyetle takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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