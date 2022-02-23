Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretinin ikinci gününden görüntüler

Doha, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dünyada Enerji Güvenliği başlıklı Gaz İhraç Eden Ülkeler 6. Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ı ziyaret etti.
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