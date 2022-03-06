7 Mar 2022 00:20
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İran ve Katar arasındaki bilimsel işbirliği gelişiyor

İran ve Katar arasındaki bilimsel işbirliği gelişiyor

Tahran,İRNA- Bilim Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hüseyin Salar Amoli, 'Cumhurbaşkanı'nın Doha'ya yaptığı son ziyaret sırasında İran ve Katar arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalanması ışığında, bilim ve teknoloji alanları yeni bir aşamaya girmiştir'dedi.

Amoli,yaptığı açıklamada İran ve Katar'ın bu mutabakat çerçevesinde üniversite diplomalarını onaylama ve bilimsel kurumlar tarafından verilen belge alışverişinde bulunma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Amoli, iki ülke arasında imzalanan bilimsel belgenin en önemli yönlerine ilişkin olarak, 'Öğretim üyesi, araştırmacı ve üniversite öğrencilerinin değişimi ve bilimsel ve araştırma ürünlerinin değişiminin yanı sıra bilimsel konferans ve toplantıların düzenlenmesi gibi etkinliklerin yapılması planlanmaktadı' diye konuştu.

Amoli, İran'ın bu anlaşma uyarınca eğitim sisteminde Arap dili ve edebiyatının gelişimini destekleyeceğini, buna karşılık Katar'ın da eğitim sisteminde Fars edebiyatı ve dilinin gelişimini destekleyeceğini belirtti.

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