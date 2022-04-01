İran'ın Dünya Kupası'ndan eleneceği haberlerine FIFA Başkanından yalanlama

İran ve Lübnan milli takımları arasında Meşhed kentinde oynanan maçın ardından İran'ın Dünya Kupası'ndan elendiği haberi yabancı basında yer aldı.

FIFA Başkanı Giovanni Infantino ise İran'ın Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan eleneceği haberlerine yanıt olarak Futbol Federasyonu Başkanı Mirşad Macidi ile yaptığı görüşmede, "Bunlar söylentidir" dedi.

Ayrıca Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman'ın İran Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığı görüşmede, ülkemiz futbolunun ve İran kulüp takımlarının bu konfederasyonun finansal kaynaklarına erişimi konusunda görüşmeler yapıldı.

Şeyh Salman bu toplantıda yaptığı açıklamda, ''Paranın bir kısmını transfer etmenin tek yolu, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun maçları yayınlamak için Asya Futbol Konfederasyonu ile bir sözleşme imzalaması ve AFC'ye ödeme yapmak yerine Futbol Federasyonu'na devretmesidir. Böylece İran da taleplerini karşılayabilir'' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish