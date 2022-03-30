Tarımi, Dünya Kupası Asya elemelerinde en çok gol atan futbolcu oldu

İran milli futbol takımı 25 puanla 2022 Katar Dünya Kupası elemelerinin son aşamasının A Grubu'nda birinci olarak bu müsabakalara katılma kotasını kazandı.

Güney Kore, Suudi Arabistan ve Japonya da diğer Asya kotalarını kazandı. Avustralya ve BAE de beşinci Asya takımını belirlemek için birbirleriyle mücadele edecek. Beşinci Asya takımının, Dünya Kupası'na katılmak için beşinci Güney Amerika takımı olan Peru ile karşılaşması gerekiyor.

Asya'daki Dünya Kupası elemelerinin sonunda, Asya Konfederasyonu turnuvanın en golcü isimlerini belirledi. Bu müsabakalarda 4 gol atan ve 2 asist yapan Mehdi Tarımi, müsabakaların gol kralı unvanını kazandı.

Elbette diğer bazı oyuncular gol sayısı açısından Tarımi'ye eşit olsa da İran milli takımının forvet oyuncusu yaptığı asistlerle birinciliği elde etti.

Japonya'dan Junia Ito bu sıralamada ikinci sırada yer alırken, İran milli takımının kaptanı Alirıza Cihanbahş dört golle üçüncü sırada yer aldı.

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