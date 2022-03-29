30 Mar 2022 00:32
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News Code: 84699722
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İran-Lübnan maçından kareler

Meşhed, İRNA- 2022 Katar Dünya Kupası Asya Elemelerinin son maçında Lübnan ile Meşhed'de karşılaşan İran Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0 ayrılarak grup birincisi oldu. Kameraman: Muhsin Bahşende

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