İran-Lübnan maçından kareler

Meşhed, İRNA- 2022 Katar Dünya Kupası Asya Elemelerinin son maçında Lübnan ile Meşhed'de karşılaşan İran Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0 ayrılarak grup birincisi oldu. Kameraman: Muhsin Bahşende
İlgili haberler
-
İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri'ni mutlu sonla bitirdi
Tahran, İRNA- İran milli futbol takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri son maçında karşılaştığı…
-
Skoçiç, Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olarak faaliyetine devam edecekcak
Tahran, İRNA- İran milli futbol takımı medya direktörü, Dragan Skoçiç'in Dünya Kupası'nda milli…
-
İran'ın efsanevi eski teknik direktörü O'Farrell hayatını kaybetti
Tahran,İRNA-1974'ten 1976'ya kadar İran Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak görev yapan…
-
Ertuğrul Sağlam Traktör'de
Tebriz, İRNA- İran'ın sevilen takımı Traktör Futbol Kulübü, deneyimli Türk teknik direktör…
yorumunuz