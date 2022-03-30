Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı'ndan İran'a Dünya Kupası'na katılımından dolayı tebrik

İran, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Japonya takımlarının Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından Şeyh Salman bin İbrahim Al Halife, Asya takımlarını tebrik etti.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı mesajında, "AFC ailesi adına, son altı ayda dünya seçkinleri arasındaki konumlarını teyit etmede önemli bir istikrar sergileyen Eski Kıta'nın dört temsilcisini tebrik ediyorum'' ifadesini kullandı.

İran milli futbol takımı, dün 2022 Dünya Kupası elemeleri son maçında karşılaştığı Lübnanı'ı 2-0 yenerek grubu birincilikle bitirdi.

Asya'daki Dünya Kupası elemelerinin son maçında Meşhed'deki İmam Rıza Stadı'nda Lübnan milli takımına karşı oynayan Millilerimiz, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta birinci sıraya yerleşti.

Maç Çin'den Fu Ming tarafından yönetildi. İran, Güney Kore maçına göre beş değişiklikle sahaya girdi ve ev sahibi olmasına rağmen kırmızı renkli formalar giydi.

Dakika 35'te Kenanizadegan'ın Lübnan savunmasının derinliklerinde yaptığı sıra dışı pası Serdar Azmun değerlendirerek ilk golü attı.

72. dakikada ise İran'ın ikinci golüne tanık olduk. Lübnanlı savunucuların arkasında yine Kenanizadegan'ın forvet oyuncumuz Cihanbahş'a attığı pası Cihanbahş kaçırmadı ve ikinci golü ağlarla buluşturdu. Bu, milli takımın stoperinin bu maçta attığı ikinci asist oldu ve güzel bir galibiyet elde edildi.

İran, Lübnan'ı onuncu kez mağlup etti ve bu takıma karşı kendi sahasında %100 galibiyet rekorunu saklı tuttu.

İran birkaç ay önce Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.

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